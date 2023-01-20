每年來到農曆新年的前夕，各大小時裝品牌總會為這個節日忙得不可開交，皆因他們都會準備推出十二生肖別注系列，今年來到兔年，各大時裝品牌沒有因為市道不景氣而大打折扣，反而推出不少精采作品，看來大家還未逗利是

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