Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 副刊版 2023/01/20 分享： 分享： 隨着旅遊業復常，港人至愛的泰國，其酒店界也動作頻頻，包括悅榕集團（Banyan Tree）的新成員--在蘇梅島剛開幕的通塞灣悅柳酒店（Garrya Tongsai Bay Samui），以現代、簡約的 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 今日 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 2023/01/06 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 2023/01/06 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 2022/12/02 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 2022/11/11 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 酒店 泰國 工作坊 按摩 曼谷 健康養生 海灘 水上活動 SPA Resort