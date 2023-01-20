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Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕

副刊版 2023/01/20

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隨着旅遊業復常，港人至愛的泰國，其酒店界也動作頻頻，包括悅榕集團（Banyan Tree）的新成員--在蘇梅島剛開幕的通塞灣悅柳酒店（Garrya Tongsai Bay Samui），以現代、簡約的

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