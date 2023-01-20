Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 副刊版 2023/01/20 分享： 分享： 要數歐洲奢華列車，定必想起酩悅．軒尼詩--路易‧威登（LVMH）旗下的Belmond傳奇列車，除了見證着歐洲的鐵路歲月，讓人在華麗的車廂中沿途欣賞優美景色，亦有不同的旅程可選擇，方便對號入座。 火車一天 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 今日 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 2023/01/06 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 2023/01/06 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 2022/12/02 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 2022/11/11 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 英鎊