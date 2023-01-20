Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅

要數歐洲奢華列車，定必想起酩悅．軒尼詩--路易‧威登（LVMH）旗下的Belmond傳奇列車，除了見證着歐洲的鐵路歲月，讓人在華麗的車廂中沿途欣賞優美景色，亦有不同的旅程可選擇，方便對號入座。

火車一天

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