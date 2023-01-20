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檢閱錶界 新年新兔路

副刊版 2023/01/20

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當然，我知你不吃這一套，不過新一年（尤其兔年），給自己先行前一步的氣量，感受一下在別人手中，如何將華人過年習俗、中國十二生肖傳統變成中西文化交匯，化成與別不同的工藝傑作。當然，在錶界這些套路離不開大明

...

欄名 : Watch

鳴謝 : 鄭青蘭

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