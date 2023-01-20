檢閱錶界 新年新兔路 副刊版 2023/01/20 分享： 分享： 當然，我知你不吃這一套，不過新一年（尤其兔年），給自己先行前一步的氣量，感受一下在別人手中，如何將華人過年習俗、中國十二生肖傳統變成中西文化交匯，化成與別不同的工藝傑作。當然，在錶界這些套路離不開大明 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Watch 鳴謝 : 鄭青蘭 最新專欄文章 更多 美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩 2023/01/14 美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩 2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 2023/01/13 2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 2022/12/30 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 2022/12/23 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 錶場上的聖誕禮物 2022/12/16 錶場上的聖誕禮物