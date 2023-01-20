每逢新年，親友間的拜年指定動作都是麻將耍樂，除了《嚦咕嚦咕新年財》和《家有囍事》，筆者總是會聯想起電影《色，戒》的經典場面。

「麻將桌上白天也開着強光燈，洗牌的時候一隻鑽戒光芒四射。白桌布四角縛在桌腿上

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