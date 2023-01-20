癸卯新飾兔 副刊版 2023/01/20 分享： 分享： 每逢新年，親友間的拜年指定動作都是麻將耍樂，除了《嚦咕嚦咕新年財》和《家有囍事》，筆者總是會聯想起電影《色，戒》的經典場面。 「麻將桌上白天也開着強光燈，洗牌的時候一隻鑽戒光芒四射。白桌布四角縛在桌腿上 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 CHANEL最佳推銷員 Jennie 2023/01/13 CHANEL最佳推銷員 Jennie Rose@BLACKPINK壓境 Tiffany Lock登陸香港 2023/01/06 Rose@BLACKPINK壓境 Tiffany Lock登陸香港 是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 2022/12/30 是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 2022/12/23 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 2022/12/02 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE