漫天飄雪下漫步，本應充滿詩意，惟較世俗的醫生無暇留意，因寒冷天氣下很容易肚餓，故全無李清照的「雪裏已知春信至」的意境，只有雪裏只知肚很餓！

二世古（Niseko）不像東京，好吃東西不是隨手可得，尤其年假期間，大部分餐館早已爆滿，而大雪下也沒有街頭小吃，惟走到附近停車場見到燈火通明，高興竟是日本較少見的Food Truck（食物餐車），有一般熱狗，也有墨西哥Taco。但最吸引醫生的，是一架極小型餐車，明顯是由小型貨車改裝，看下去像把大木箱放上貨車這麼簡單，大紅燈籠寫着「餃子」（Gyoza），食指大動，只有一人的餃子店，竟有四款選擇，包括蒜頭、生薑、雞肉和Lasagna（相信是芝士肉粒味），只需七百日圓（約四十港元）一客五件。本以為付錢後，即可大快朵頤，但是一人餃子店堅持即叫即煮，醫生在寒天雪地站着等足十分鐘，只見餃子匠人穿着汗衫忙得滿頭大汗，熱氣香氣不停從小貨車飄送，令飢寒交迫的醫生等得心猿意馬。

熱騰騰的生薑餃子到口，熱湯流入口腔，那份溫暖、那份香甜，這才是詩意。再細看這一人餃子店，竟耗上十分鐘時間才賣出一兩客餃子，而冰雪下行人也不多，靠此糊口着實不容易，但就是這份匠人心意，盡管在全世界最細、最孤單的餃子店內，也要把食物做到最好。

醫生向餃子匠人致敬之餘，更要好好學習。

▲ （專欄作者提供）