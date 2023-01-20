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品牌失分容易得分難的節日

副刊版 2023/01/20

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農曆新年，品牌都各出奇謀向華人市場祝賀示好，但稍一不留神，就容易出事。今年第一單爆出的公關笑話是日前泰國KFC在IG宣布，將在農曆新年推肯德基炸雞味綫香（Fried Chicken Incense Sticks），並聲稱該款綫香由十一款秘製香料醃製，再塗上三層特殊塗料，一經燃點，就會散發炸雞味。

從圖片所見，紅色綫香盒面寫着「Fried Chicken Incense Sticks」及「春節」兩個中文字，顯然泰國KFC真的有意在農曆新年做點「應節」動作，向華人市場表示友好，但可惜識啲唔識啲，把三枝綫香插在炸雞上，還加上白煙效果，結果賀年變拜祭，真真大吉利市！有網民留言，那是「bad omen」（不祥預兆），有人則笑說還未到「Hungry Ghost Festival」（盂蘭節），連外國傳媒都笑指泰國KFC今次「rubbed people the wrong way」（惹惱他人）。

很多時，國際品牌在農曆新年都鬧出公關笑話或災難，是想獲得取悅華人市場的效果，卻沒有為得到效果而行多步的努力。根據泰國KFC解說，他們和廣告公司Wunderman Thompson Thailand一起想出這個點子，是由於想為當地Z世代華人加深了解泰國和中華文化。若有此意圖，是否更需要在人家的文化上做點認真的工夫？現在像他們那樣求其亂把賀年和拜祭的傳統撈埋亂炒一碟，亦不見得可幫泰國華人新一代正確地認識中華文化。

農曆新年，是品牌失分容易得分難的節日。但像泰國KFC今次這單公關笑話，絕對可以避免，在泰國要找一個熟悉中華文化的華人問一下，有幾難？該廣告公司乃國際傳播企業，香港、廣州、上海、北京、台灣都有公司，隨便找個華人同事問一問，都可以馬上瞄到問題。沒做這一步，本來一心來個農曆新年第一擊，結果卻為自己帶來新年第一劫。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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