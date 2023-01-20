議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？

立法會議員有80日「暑假」的爭議，繼續燃燒，立法會前主席曾鈺成昨日反駁指，若以不用開大會的時間當作是假期，並不公道，反問「能否說行政會議成員，每個星期放5日假呢？」

今次引發的爭議，是有建制派評論認為，

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