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議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？

政治版 2023/01/20

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立法會議員有80日「暑假」的爭議，繼續燃燒，立法會前主席曾鈺成昨日反駁指，若以不用開大會的時間當作是假期，並不公道，反問「能否說行政會議成員，每個星期放5日假呢？」

今次引發的爭議，是有建制派評論認為，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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