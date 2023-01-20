議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 政治版 2023/01/20 分享： 分享： 立法會議員有80日「暑假」的爭議，繼續燃燒，立法會前主席曾鈺成昨日反駁指，若以不用開大會的時間當作是假期，並不公道，反問「能否說行政會議成員，每個星期放5日假呢？」 今次引發的爭議，是有建制派評論認為， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 2023/01/19 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 2023/01/18 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 2023/01/17 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 高鐵終開通 議員紛搶搭頭班車 2023/01/16 高鐵終開通 議員紛搶搭頭班車 陳茂波今赴瑞士 說好香港故事 2023/01/14 陳茂波今赴瑞士 說好香港故事 曾鈺成 立法會 行政會議 退休