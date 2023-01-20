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新思維推技術應用 達「範式轉移」創新

行政人員版 2023/01/20

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還記得當年我學習電腦時，關聯式數據庫管理系統（Relational Database Management System，簡稱RDBMS）的應用是必修科。由於人們習慣用表格來展示數據進行歸納，所以在設

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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