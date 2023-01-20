新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 行政人員版 2023/01/20 分享： 分享： 還記得當年我學習電腦時，關聯式數據庫管理系統（Relational Database Management System，簡稱RDBMS）的應用是必修科。由於人們習慣用表格來展示數據進行歸納，所以在設 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 2023/01/13 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 2023/01/06 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 2022/12/30 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 2022/12/23 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ 2022/12/16 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ 大數據 雲端 記憶體 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術