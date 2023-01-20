Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 行政人員版 2023/01/20 分享： 分享： Tesla自動輔助駕駛系統一直備受關注，惟因涉及多宗車禍事故，遭美國司法部調查。據路透社報道，一位Tesla資深工程師在庭上作供，爆料指Tesla於2016年宣傳自動駕駛的影片背後，涉及大量人為操作， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% 今日 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 2023/01/18 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 2023/01/18 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 2023/01/17 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 2023/01/17 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 科技行業 科技硬件 科技軟件 科研 Tesla 馬斯克 自動駕駛 美國司法部