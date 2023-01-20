Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假

Tesla自動輔助駕駛系統一直備受關注，惟因涉及多宗車禍事故，遭美國司法部調查。據路透社報道，一位Tesla資深工程師在庭上作供，爆料指Tesla於2016年宣傳自動駕駛的影片背後，涉及大量人為操作，

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