  • 17°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假

行政人員版 2023/01/20

分享：

分享：

Tesla自動輔助駕駛系統一直備受關注，惟因涉及多宗車禍事故，遭美國司法部調查。據路透社報道，一位Tesla資深工程師在庭上作供，爆料指Tesla於2016年宣傳自動駕駛的影片背後，涉及大量人為操作，

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40%
今日
馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40%
MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起
2023/01/18
MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起
藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議
2023/01/18
藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議
NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能
2023/01/17
NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能
最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸
2023/01/17
最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸
科技行業 科技硬件 科技軟件 科研 Tesla 馬斯克 自動駕駛 美國司法部

上一篇文章

第2代HomePod 識別聲音反射更高質

下一篇文章

馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？