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馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40%

行政人員版 2023/01/20

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Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）上場後，不少企業擔心繼續投放廣告可能影響品牌形象，因此相繼暫停於Twitter投放廣告。外媒The Information引述消息人士報道，Twitter

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欄名 : 科技新知

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