馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% 行政人員版 2023/01/20 分享： 分享： Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）上場後，不少企業擔心繼續投放廣告可能影響品牌形象，因此相繼暫停於Twitter投放廣告。外媒The Information引述消息人士報道，Twitter ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 今日 Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 2023/01/18 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 2023/01/18 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 2023/01/17 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 2023/01/17 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 服務 品牌 廣告 廣告 Twitter 馬斯克 商業