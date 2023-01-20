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也許將來只有workcation

行政人員版 04:00 2023/01/20

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隨着全球邁向復常，商業運作也恢復正常，但3年疫情帶來的影響，部分在短期內，甚至永遠，也不會改變。

最近跟同事閒聊，他們的寫字樓在新界，我問與客戶開會是否方便。他們說現在根本很少去客戶公司開會，多以視像模式進行。其實自己的會議也多數如此，不用花時間在交通上，人多時也不用擔心會議室不夠大，真的很方便。當然，面對面的溫度還是無可取代的，我仍會刻意地安排一些實體的會議。

疫情下，我有部分同事已經以「在家工作」的模式作為骨幹，即使疫情稍退，而他們也「陽過」，但仍然不多見他們在辦公室出現。我自己也頗習慣混合的工作模式，一般來說，每星期只返寫字樓3天。而最重要的改變是，我定時間表時，已不太區分公事還是私事。我會趁平日不太擠擁的時候去剪髮和買餸，也會趁晚間或清晨的零碎時間回覆電郵。

疫情下已經3年沒有外遊了。今年女兒要考大學，我上半年應該不會外遊，「報復式旅遊」應該留待下半年。這3年已經太習慣不在公司工作，我相信即使旅遊，也不用完全放下工作。在旅途中的空隙時間，仍然可以處理一些簡單的事務，也許將來再沒有vacation，只有workation。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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