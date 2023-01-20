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恒基地產×「黃色巨鴨」藝術家 獻月兔賀卡 AR攝影濾鏡探索城市景觀

行政人員版 04:00 2023/01/20

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今個農曆新年，恒基地產邀請咗創作「黃色巨鴨」嘅知名藝術家Florentijn Hofman打破領域界限，帶住作品《月兔》登陸虛擬世界，兼首次「現身香港」，以別出心裁嘅電子賀卡和AR擴增實景技術，同香港粉絲共賀兔年。

黛安知道，恒基地產IG特別推出咗《月兔》特效濾鏡，以AR擴增實景技術，畀大家喺社交平台上大派兔年福利！以往Hofman喺香港嘅大型藝術裝置《黃色巨鴨》只能遠觀，但今次大家只要打開@Hendersonlandhk Instagram，喺Stories限時動態或Reels短片功能中開啟《月兔》AR攝影濾鏡，萌爆嘅巨兔馬上會現身熒幕，喺3個「無限Infinity」永恒之輪中左鑽右跳，彈出彈入，非常可愛；最後月兔仲會入鄉隨俗睇埋煙花，祝大家「恭喜發財」㖭。

另外，恒基地產由即日起至2月28日，亦會舉辦「築動你想像Realising Your Imagination」多媒體創作大賽，鼓勵大眾以佢哋喺港九新界構建嘅城市面貌為靈感，透過數碼藝術作品呈現對社區、未來城市及生活方式嘅期許，參加者可將作品上載到活動網站，得獎作品有機會喺恒基地產「築動你想像」網上作品展中展出，更有機會贏取雙人來往歐洲機票連酒店住宿，大家要把握機會參加喇。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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