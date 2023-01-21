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麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔

副刊版 2023/01/21

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放假除了到外地旅遊，留港消費、感受香港的美亦是個不錯選擇。富豪國際酒店集團近月就與港鐵公司合作，推出一連串特色主題房間及餐飲美饌，為大家帶來嶄新的Railcation鐵路體驗。

計劃第一波登場的，是港鐵

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欄名 : 旅事通

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