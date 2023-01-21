麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 副刊版 2023/01/21 分享： 分享： 放假除了到外地旅遊，留港消費、感受香港的美亦是個不錯選擇。富豪國際酒店集團近月就與港鐵公司合作，推出一連串特色主題房間及餐飲美饌，為大家帶來嶄新的Railcation鐵路體驗。 計劃第一波登場的，是港鐵 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 2023/01/17 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 2023/01/16 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 2023/01/14 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 2023/01/11 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 2023/01/09 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 香港 酒店 港鐵 沙田 港鐵 鐵路 住宿 下午茶 富豪