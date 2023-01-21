灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 副刊版 2023/01/21 分享： 分享： 農曆新年雖然主角是中菜，但吃得山珍海味多，偶爾也會掛住西式美食。Classic Fine Foods旗下全新歐洲高級食品專門店Les Halles，最近就進駐灣仔利東街，佔地近1,600呎，搜羅逾 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 2023/01/16 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 2023/01/14 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 2023/01/12 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 2023/01/10 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 2023/01/09 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 產品 日本 歐洲 美食 法國 農曆新年 灣仔 可持續發展 朱古力 中菜