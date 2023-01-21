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灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類

副刊版 2023/01/21

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農曆新年雖然主角是中菜，但吃得山珍海味多，偶爾也會掛住西式美食。Classic Fine Foods旗下全新歐洲高級食品專門店Les Halles，最近就進駐灣仔利東街，佔地近1,600呎，搜羅逾

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欄名 : 新鮮熱辣

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