善用港優勢 深化知識產權樞紐地位

知識產權由專利、商標、外觀設計及版權等法定無形資產組成，一般來說，知識產權貿易是指通過協議進行知識產權買賣、轉移或授權，讓知識產權取得者根據雙方同意的條件，使用知識產權。香港是亞洲商業樞紐及採購平台，多年來一直是各類知識產權的交易市場，憑着法制完善、財務資源充裕以及知識產權保障制度健全等優勢，香港在知識產權價值鏈活動中發揮重要作用，有助促進區內的知識產權貿易。

發展知識產權業 促大灣區創科

根據知識產權署的數據顯示，截至去年10月31日，香港共處理17,000多宗專利申請，以及超過26,000宗商標註冊，是全球20大處理專利申請中心之一，大部分申請來自海外，而香港與全球各地知識產權業者緊密聯繫，亦是內地企業向海外市場推廣旗下科技及商標的理想平台。

根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），香港服務供應商可於內地提供專利代理和商標代理服務，以應對中國研發投資領域對知識產權的殷切需求，把握箇中商機；中央政府在2021年發布的「十四五規劃」中更表明，支持香港建設區域知識產權貿易中心，反映國家對推動香港知識產權貿易發展的重視。

根據世界知識產權組織（WIPO）《2022年全球創新指數報告》，深圳-香港-廣州科學技術集群在百大集群中排名第二，而隨着香港發展成為重要的知識產權貿易平台，以及通往大灣區的主要門戶，預料知識產權業將在大灣區的科技及創新領域擔當關鍵角色。

香港要成為國際知識產權貿易樞紐，需要有政策支持。特首李家超在其任內首份施政報告中，提到要深化知識產權交易活動，承諾強化香港的知識產權制度、從多方面推動香港成為知識產權貿易中心，以及加強知識產權教育和對外合作，又提供稅務優惠支持知識產權交易。

除了既有的再註冊制度之外，特區政府於2019年12月推出原授專利（OGP）制度，為專利申請人開闢直接途徑，在香港尋求長達20年的標準專利保護，而毋須先在香港境外註冊。這個更加方便快捷的制度，有助吸引更多專利申請，首宗原授專利申請更於2021年獲批，這類政策支持，將有助強化香港作為國際知識產權樞紐的地位。

滙聚專業服務 大學助技術落地

此外，知識產權貿易需要法律、金融及顧問等各類專業支援服務。知識產權侵盜問題廣受多個行業關注，因此知識產權訴訟以至仲裁和調解等其他爭端解決服務至關重要。香港擁有完善及透明度高的知識產權保護制度，滙聚大量專業服務提供者，包括律師行、創業投資公司、顧問公司，以及其他促進知識產權貿易活動的諮詢公司，並有資深法律專業人士提供服務；而且，香港擁有眾多頂尖的知識產權律師行，提供全面的知識產權法律服務，包括知識產權註冊、執行及顧問等，可滿足國際及區內知識產權交易、授權和特許經營等方面的需要。

除了強而有力的支援服務外，香港各家大學也在知識產權貿易生態系統擔當重要角色。本地大學的知識轉移處專門把研發成果商業化，協助與技術有關的知識產權轉移至業界。

貿發局一直非常重視推動知識產權意識，全力配合有關政策，每年舉辦多項大型活動促進知識產權業發展，包括香港國際授權展、香港國際影視展、香港書展及DesignInspire創意設計博覽，創造大量知識產權貿易機會。早前由特區政府、貿發局和香港設計中心合辦的「亞洲知識產權營商論壇」，作為專為知識產權業內人士而設的旗艦活動，是一個開拓業務合作機遇的理想平台，亦是業界其中一項年度盛事，為期兩日的論壇於上月圓滿結束，滙聚超過70位知名業界講者，就知識產權業的最新發展分享精闢見解，並吸引逾14,000名觀眾。

為加強知識產權商業化及促進業界交流，論壇首次舉辦「創科營商廊」（Innovation & IP Market），並以「智能製造與建築」為主題。「創科營商廊」主要包括3個元素：Inno Showcase、Open Stage及科技諮詢會客室（Tech Consultation Salon），以促進創科、知識產權業界及企業之間的交流，探索合作機會。Inno Showcase展示了超過30個來自各大學、研發中心及初創企業研發，可應用於製造、建築、房地產、交通、能源、醫療保健、美容等範疇的本地創新項目；Open Stage有知識產權及科技業界代表，探討科技商品化及技術轉移等議題，並請來專家演示各大學最新的創新項目；而科技諮詢會客室則免費為企業提供一對一科技諮詢服務，幫助企業解決技術問題，提升競爭力。

夥拍科技巨企 初創升級轉型

另外，我們會繼續與Piece Future合辦「IPHatch知識產權創業比賽」，讓初創企業把跨國企業如Panasonic、Nokia、Ricoh的現有科技專利作創新的商業應用，促進科技巨企與初創企業建立策略合作關係，幫助他們起步創業丶升級轉型以及拓闊業務範疇。今年Piece Future特意把亞洲區賽IPHatch Asia落戶香港，看好香港初創生態系統持續蓬勃發展，期盼吸引更多科技初創以香港作為進軍亞洲的基地。

隨着知識產權貿易活動愈趨全球化，亞洲的知識產權供應及需求與日俱增，我們將繼續透過各種渠道，致力推動知識產權貿易的發展，鞏固香港作為區域知識產權貿易樞紐的地位。

▲ 根據《2022年全球創新指數報告》，深圳—香港—廣州科學技術集群在百大集群中排名第二，而隨着香港發展成為重要的知識產權貿易平台，以及通往大灣區的主要門戶，預料知識產權業將在大灣區的科技及創新領域擔當關鍵角色。（資料圖片）