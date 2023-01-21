完善國安教育 助學生建身份認同

國家安全教育備受社會關注，教育局於2021年初公布《香港國家安全教育課程框架》後，不少學校反映，在課程內容設計及教材使用等方面均遇到困難，教師也缺乏相關培訓。

教大早前與香港教育圖書公司（教圖）合作，推出有關《基本法》及國安教育的教材，目的旨在為全港小學提供一套全面及有系統的教材，並配以動畫，以增加學習的趣味性，幫助學界開展國安教育。

筆者曾經多次撰文談論對《基本法》、國安教育以及國民身份認同培養等議題的看法。作為教材製作顧問之一，筆者在文中分享了我們在國安教材內容設計上的理念，在這裏就不再贅述了；惟了解到一些前綫教師在課程教授上仍存有憂慮，筆者希望在此作出一點回應。

循序漸進學習 宜涵蓋中小學

首先要談的是課程成效，香港推行國安教育，是需要教育界和每位教育工作者參與其中，不過成效並不會立竿見影，而是需要日積月累的。其實，香港自回歸以來，愛國教育並非沒有推行，只是礙於政策支援、資源分配的種種問題，加上欠缺系統性課程設計和詳細教學指引，經過了許多年，仍未見顯著成效。

現在這個大課題下增加了《國安法》，連同《基本法》、《憲法》、法治以及一國兩制，概念既抽象又複雜，學生難以在一時三刻掌握，因此學校需要從小開始，由淺入深、循序漸進地教授；學習也講求延續性，相關課程應涵蓋中小學階段。

強調權利與義務 減教學難度

目前，「國民身份認同」被歸納為價值教育的一部分，一直以來，我們希望學生透過學習中國歷史、國情、傳統文化，再加上體驗式學習，例如兩地交流實習，加強與祖國的連繫和歸屬感，從而培養愛國情懷和身份認同感；而國安教育所強調的，是港人身為香港居民和中國公民，在一國兩制下所享有的權利，以及需要履行的義務。

相比於「情」的建立，這些概念更容易在日常生活中找到具體例子，相信能減少老師對此課題授課經驗不足的擔心。舉個例說，教大與教圖出版的小一教材，就採用了「遵守規則」的概念，由「校規」與「班規」引伸至法律用以維持社會秩序的作用，以解釋守法精神和維持社會穩定的關係。

參與升旗儀式 要明白背後意義

有教育同工曾經問我，在學校舉行升國旗典禮的效用。筆者認為儀式是應該舉行的，而且要鼓勵學生從小參與，讓他們意識到要尊重國旗和國歌所代表的國家莊嚴；但這只是第一步，我們還需要讓學生明白國歌背後的意義，歌詞中的「中華民族到了最危險的時候」，究竟是甚麼歷史背景？又為甚麼中國人民要「起來」和「冒着敵人的炮火前進」？沒有向學生解說當時的歷史情節，只要求他們每天參加升國旗儀式，恐怕未能發揮真正的教育意義。

現時社會上有不少聲音，將本地愛國教育推行未成功，歸咎於港人「戀殖」。對此，筆者認為我們需要加以思考。

思考自身優勢 認識完整殖民史

首先，英國在香港實施「殖民管治」，是香港歷史的一部分；香港在回歸祖國後，之所以能夠成為一國兩制下的特別行政區，而不是普通的一個中國城市，是源於中央政府希望香港已建立並保留下來的獨特優勢，如普通法制度、自由開放的經濟市場，以及國際金融中心的地位等，能發揮橋樑作用，貢獻國家發展。香港要認真考慮，應如何在一國兩制之下，保留其現有的特色，發揮兩制優勢，維持作為國家超級聯繫人的角色，而不會變成一個內地的三綫城市。

此外，我們也要思考，殖民時期的故事是否講述得完整？例如，華人在殖民管治的香港，也只是二等公民，在外身份也常被質疑。筆者曾親身經歷過，手持英國屬土公民護照入境他國時，被當地海關扣留盤查，即使入境英國，仍需額外申請簽證。因此，我們幫助學生建立對祖國的正確認識，以及培養歸屬感的同時，也需要引導他們，認識完整的殖民歷史。

推動學生加深認識一國兩制和國家安全，猶如千里之行，始於足下，教育界應該認真地在學校開展相關課程，要走的路還很長。長遠來說，筆者希望透過一個更全面和由淺入深的方法，幫助學生從小開始認識國情、關心社會，最終可成有家國情懷的新生代，貢獻國家。

▲ 推動學生加深認識一國兩制和國家安全，猶如千里之行，始於足下，教育界應該認真地在學校開展相關課程。（資料圖片）