妥善處理醫療訴訟 免削服務質量

兩名任職公立醫院的資深醫生，涉及於2017年處方類固醇予一名同時患有腎病及乙型肝炎的女病人，卻漏開抗肝炎藥物，結果該名病人肝炎急速惡化，導致肝衰竭，兩度換肝後最終仍失救逝世，警方早前諮詢律政司意見後，決定控告兩名醫生誤殺。

這宗悲劇令病人家屬失去至親，確實令人傷感，當時醫管局亦有為事件道歉，並承諾改善機制，防止這類不幸事件再發生；事件經過多年，醫委會也已作判決後數年，現今再有拘捕行動，除了對病人家屬造成心理壓力，也對醫學界產生很大震動，有醫護人員對進行日常工作可能被控告感到擔心，而醫管局主席范鴻齡亦向全體醫護同事發電郵，聲言會盡力協助兩名涉案醫生。

面對訴訟風險 恐衝擊醫患關係

現時事件還有待發展，且看醫管局如何處理這宗案件定下的先例造成之影響，包括醫護人員面對將來訴訟的風險，以及醫患關係惡化對醫療系統的影響；局方或要減輕醫護工作量及工時，例如必須在門診預留足夠時間診症、對門診病人數量設上限等，可能對將來醫療人手安排構成整體影響。

另外，醫療界及法律界或有需要重新審視，現行同意書對醫生及病人保障是否足夠、如何平衡此類案件的舉證標準等，而將來怎樣影響醫療責任保險的保費、現時以醫療保障協會（MPS）式非保險公司運作，是否為醫護人員提供足夠保障等，也是業界關注的議題。

救急扶危、濟世為懷是醫護天職，以往香港醫療團隊亦予人高情操的印象，利用專業不偏不倚為病人分析最佳治療方案，但公營門診及手術的輪候時間往往極長，小型非緊急手術及檢查更須等候經年，病人難免有埋怨，卻幸好少有怪責忙碌的醫護人員；至於私營醫療市場，雖然私家醫生在行醫過程中保障較少，但至少行醫速度可以自己控制，價格及服務方式亦較自由。

預算增卻無減輪候 影響醫護士氣

特區政府以往很少干預私營醫療，往往讓自由經濟市場調節，而公營系統主要是安全網的角色，提供緊急、嚴重、平價及公平的醫療服務，卻因為要做大做深，即使多年來醫療預算節節上升，服務深度及廣泛性的確有增加，但輪候問題卻一直無顯著改善，繁重的工作量更令醫護人員士氣低落，在這樣的工作環境，亦較容易出現忙中有錯。

以往公立醫院有團隊制度，初級醫生犯錯，未必是獨力承擔責任，其隊伍的主診或部門主管有機會要負一定責任；至於醫療行為，往往由不同崗位的醫護人員負責，醫院以至醫管局管理層亦有機會負上一定責任，即所謂轉承責任（vicarious liability），是指須為其他人作出的侵權行為負上法律責任，法庭亦會揭露醫療事故中不同部門及醫護人員的刑責成分，以找出真相。

事實上，出錯可以減少，卻難以杜絕，做錯事理應受到適當處罰，而所有病人都應該得到最好的治療；在這大前提下，如何處理醫療訴訟及平衡刑責，對整個醫療制度有根深蒂固的影響，一旦影響醫療服務質量，相信不會是香港市民所樂見。（文章只代表個人立場）

▲ 如何處理醫療訴訟及平衡刑責，對整個醫療制度有根深蒂固的影響，一旦影響醫療服務質量，相信不會是港人所樂見。（資料圖片）