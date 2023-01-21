以暴易暴不可取 美槍械案何時了

美國一名6歲男童早前在小學校園內槍傷女老師，事件駭人聽聞，困擾美國社會多年的槍械管制問題再次喚起民眾關注。

今次介紹的好書名為《Bloodbath Nation》，作者探討美國槍械暴力的成因，並呼籲政府

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