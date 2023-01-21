以暴易暴不可取 美槍械案何時了 國際版 2023/01/21 分享： 分享： 美國一名6歲男童早前在小學校園內槍傷女老師，事件駭人聽聞，困擾美國社會多年的槍械管制問題再次喚起民眾關注。 今次介紹的好書名為《Bloodbath Nation》，作者探討美國槍械暴力的成因，並呼籲政府 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 2023/01/20 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 「巴西特朗普」 憑3大靠山上台 2023/01/14 「巴西特朗普」 憑3大靠山上台 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 2023/01/13 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 2023/01/07 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 2023/01/06 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 槍擊 美國 拜登