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內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度

政治版 2023/01/21

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立法會委員會會議紀錄「不具名」爭議，內地知名博客「靖海侯」加入戰團，批不具名做法與對保持立法會議事的透明度背道而馳，不利愛國者治港。

新一屆立法會一改慣常做法，部分委員會會議紀錄不再以具名方式記錄議員發

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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