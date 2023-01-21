內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 政治版 2023/01/21 分享： 分享： 立法會委員會會議紀錄「不具名」爭議，內地知名博客「靖海侯」加入戰團，批不具名做法與對保持立法會議事的透明度背道而馳，不利愛國者治港。 新一屆立法會一改慣常做法，部分委員會會議紀錄不再以具名方式記錄議員發 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 2023/01/20 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 2023/01/19 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 2023/01/18 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 2023/01/17 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 高鐵終開通 議員紛搶搭頭班車 2023/01/16 高鐵終開通 議員紛搶搭頭班車 立法會 狄志遠 行管會 楊永杰