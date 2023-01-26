觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價不足3000 地產版 2023/01/26 分享： 分享： 地址：觀塘興業街14號永興工業大廈（後座）13樓C4單位 面積：1,430平方呎 開價：400萬元 呎價：2,797元 賣點：單位備有法院令，不提供樓契，內籠間隔方正，物業位處觀塘市中心，交通、配套齊。 拍賣行 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 今日 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 2023/01/12 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬 2023/01/12 灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 2023/01/05 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 2023/01/05 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 觀塘