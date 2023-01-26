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觀塘永興工廈不設樓契 每呎叫價不足3000

地產版 2023/01/26

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地址：觀塘興業街14號永興工業大廈（後座）13樓C4單位

面積：1,430平方呎

開價：400萬元

呎價：2,797元

賣點：單位備有法院令，不提供樓契，內籠間隔方正，物業位處觀塘市中心，交通、配套齊。

拍賣行

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欄名 : 拍賣行情

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