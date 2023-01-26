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沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬

地產版 2023/01/26

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地址：沙田安群街1號京瑞廣場第2期27樓J室

面積：7,605平方呎

開價：6,680萬元

呎價：8,784元

賣點：單位屬銀主盤，內籠備有裝修，物業為區內新貴，鄰近港鐵石門站，交通便捷。

拍賣行：忠誠物業拍賣

...

欄名 : 拍賣行情

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