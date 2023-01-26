舞台上載歌載舞，有人穿上古服扮孔明，也有扮作法國武士，而台下有多人把酒言歡，打成一片好不熱鬧。這並不是新春吃喝歡聚，而是港人不大慶祝的尾牙。

醫生創辦的癌症基因測試公司跟台灣一間基因測試公司在二○二一年合併，但因疫情和隔離政策，從未有機會到台灣跟同事們見面，難得剛剛解禁，第一時間到台灣並正好遇上公司的尾牙。

尾牙這習俗，主要流行於福建，但也有其他沿海地區，每月農曆初二和十六，會拜祭土地公，稱之為做牙（做禡），而農曆十二月十六日是最後一次做牙，故稱尾牙。行商的在這日會大宴員工，犒賞他們一年來的辛勞。

醫生在台灣初嘗尾牙滋味，見公司上下同歡，無分階級、無分彼此，見人就碰杯問好，更令大家開心的，就是抽獎環節，全部是現金獎，由數千到數萬台幣不等。醫生是領導層，所以無份，但見得獎者笑逐顏開，自己也高興起來。

能在工作上相遇是緣份，公司能合併起來，更是緣份中的緣份，香港跟台灣文化上有點差異，但共同目標卻是一致，難得有機會到台灣了解認識，便體會到那份合一的動力。相信合併後的公司，能為東南亞的癌症病人，帶來最高水平的基因測試服務。

這次尾牙高興一番後，便期待着每年尾牙的來臨，此間，大家繼續共同努力。