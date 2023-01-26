稻盛和夫是日本企業家，除創辦京瓷外，也創立了電訊公司KDDI（第二電電），最為人知的事迹是他曾領導日本航空從破產中重生，是個充滿智慧的企業家。他最好看的著作，都不是那些商業致勝之道的功能書，而是記載其人生哲學的作品。當中，他說了一個很有智慧的比喻：

「我站在一樓，有人罵我，我聽到了很生氣。我站在十樓有人罵我，我聽得不太清楚，我還以為他在跟我打招呼。我站在一百樓有人罵我，我根本聽不見，也看不見。一個人之所以痛苦，是因為他沒有高度。高度不夠，看到的都是問題。格局太小，糾結的都是雞毛蒜皮。放大你的格局，你的人生將會不可思議。」

格局小、視野小、圈子小的人，眼光就只放在那麼幾件雞毛蒜皮的事和那幾丁人身上，若這就是其世界，當然，那幾丁人說甚麼、如何對待自己，又或那幾件事物有何變卦，都會變成天跌下來或打到嚟那樣嚴重。小小事就抓狂的人，就是長期在地下平面地看世界和看人，結果日日都有情緒、樣樣事都不如意。但高度夠的話，視野就是另一番風景，我很喜歡那句「我站在十樓有人罵我，還以為他在跟我打招呼」，把所有罵自己的人都以為是人家跟自己打招呼，心胸驟變清爽！是傻嗎？不，是「輕」。爬得愈高，看得愈多愈廣愈遠，人站高處，地下的事就如雲淡清風。

德國哲學家叔本華說：「人們總是把自己視野的極限當作世界的極限」，這也是人們痛苦的原因，把自己小小的世界看作宇宙中心點，小家子念頭只會思前想後反芻又反芻。我觀察到，能活得快活的人，都是有點高度的。而快活不是天生性格，而是後天培養，他們能一步一步超越自己的執着、小氣和糾結，然後一步一步站得高一點，看得見與過去截然不同的風景。在自己的心智上下過這番工夫的人，值得過得快活。

新的一年，也祝大家步步高陞、日日快活！