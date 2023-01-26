  • 13°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高度與快活

副刊版 2023/01/26

分享：

分享：

稻盛和夫是日本企業家，除創辦京瓷外，也創立了電訊公司KDDI（第二電電），最為人知的事迹是他曾領導日本航空從破產中重生，是個充滿智慧的企業家。他最好看的著作，都不是那些商業致勝之道的功能書，而是記載其人生哲學的作品。當中，他說了一個很有智慧的比喻：

「我站在一樓，有人罵我，我聽到了很生氣。我站在十樓有人罵我，我聽得不太清楚，我還以為他在跟我打招呼。我站在一百樓有人罵我，我根本聽不見，也看不見。一個人之所以痛苦，是因為他沒有高度。高度不夠，看到的都是問題。格局太小，糾結的都是雞毛蒜皮。放大你的格局，你的人生將會不可思議。」

格局小、視野小、圈子小的人，眼光就只放在那麼幾件雞毛蒜皮的事和那幾丁人身上，若這就是其世界，當然，那幾丁人說甚麼、如何對待自己，又或那幾件事物有何變卦，都會變成天跌下來或打到嚟那樣嚴重。小小事就抓狂的人，就是長期在地下平面地看世界和看人，結果日日都有情緒、樣樣事都不如意。但高度夠的話，視野就是另一番風景，我很喜歡那句「我站在十樓有人罵我，還以為他在跟我打招呼」，把所有罵自己的人都以為是人家跟自己打招呼，心胸驟變清爽！是傻嗎？不，是「輕」。爬得愈高，看得愈多愈廣愈遠，人站高處，地下的事就如雲淡清風。

德國哲學家叔本華說：「人們總是把自己視野的極限當作世界的極限」，這也是人們痛苦的原因，把自己小小的世界看作宇宙中心點，小家子念頭只會思前想後反芻又反芻。我觀察到，能活得快活的人，都是有點高度的。而快活不是天生性格，而是後天培養，他們能一步一步超越自己的執着、小氣和糾結，然後一步一步站得高一點，看得見與過去截然不同的風景。在自己的心智上下過這番工夫的人，值得過得快活。

新的一年，也祝大家步步高陞、日日快活！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

品牌失分容易得分難的節日
2023/01/20
品牌失分容易得分難的節日
睡公主告上法庭
2023/01/19
睡公主告上法庭
爽快剪走
2023/01/18
爽快剪走
最不受歡迎的夫婦
2023/01/17
最不受歡迎的夫婦
呢班男人鬥「低」
2023/01/16
呢班男人鬥「低」
職場文化 領導能力 風險管理 利嘉敏

上一篇文章

新春小花樣「煮」意

下一篇文章

一年之計在於春
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？