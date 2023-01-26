林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園

新春如果不外遊的話，當然是在香港找地方去啦！除了去黃大仙、車公廟還神，大埔林村也是熱門勝地。而去開車公廟不妨去沙田公園行個大運，裏面有攝影發燒友冬天一直追捧的楓香、落羽杉、蓮花，還可以順便拍攝雀鳥，愛

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