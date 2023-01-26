林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 副刊版 2023/01/26 分享： 分享： 新春如果不外遊的話，當然是在香港找地方去啦！除了去黃大仙、車公廟還神，大埔林村也是熱門勝地。而去開車公廟不妨去沙田公園行個大運，裏面有攝影發燒友冬天一直追捧的楓香、落羽杉、蓮花，還可以順便拍攝雀鳥，愛 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 2023/01/19 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 設計光譜 常行展進駐PMQ 2023/01/05 設計光譜 常行展進駐PMQ 攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 2023/01/03 攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 2022/12/28 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 2022/12/14 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 沙田公園 農曆新年 沙田 大埔 攝影 黃大仙 九巴 農場 公園 賞花