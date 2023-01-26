捨前政府思維 創科藍圖目標明確

特區政府於上月22日公布《香港創新科技發展藍圖》，為方便大家多了解《創科藍圖》，「香港電腦學會」（HKCS）於本月6日舉辦了「香港創科藍圖宣講及交流會」，並邀請了創新科技及工業局局長孫東，分享藍圖的規劃要點和實施策略，筆者也是交流會的聯席主持之一，在台上與局長對話。交流會獲得官、產、學、研各界大力支持，有超過60個業界單位支持、300多人出席，更有多人現場提問，反應熱烈。

在過去30年來，筆者一直積極推動香港資訊科技發展，對於《創科藍圖》有特別的體會。藍圖明顯突破了過往港英政府的施政文化，為打造香港成為國際創科中心的目標，創造有利條件。

首先，本屆創新科技及工業局局長孫東，是大學教授、創科專家，熟悉業界運作，因此《創科藍圖》所建議的方向和策略，並非無的放矢，是經過深入的「強弱危機」（SWOT）分析而制定，非常專業。

棄「積極不干預」 針對性投資源

另外，孫東亦擺脫了港英政府遺留的「積極不干預」（Lassiez-faire）治理思維，針對性地投放資源，發展具策略性的科技領域。特區政府計劃聚焦吸引「生命健康科技」、「人工智能與數據科學」，以及「先進製造與新能源科技」等產業的優秀企業和人才落戶香港，促進創科發展。

《創科藍圖》提出「深化與內地創科合作，更好融合國家發展大局」（策略7），特區政府主動地建議與內地（特別是大灣區）政府合作。過往政府「積極不干預」，再加上堅持「兩制」而忽略「一國」，所以屢屢對兩地合作事宜低調處理，結果事倍功半，在缺乏明確指引之下，兩地創科合作進度緩慢，窒礙香港「國際創科中心」發展；由此可見，《創科藍圖》中的策略7，是為了促進兩地創科合作而設。

32參考指標 為策略定量化基準

《創科藍圖》提出4個方向、8大策略及42項建議，特區政府更為香港這10年創科發展規劃，制定了32項階段性的「發展願景參考指標」，為部分策略定下量化基準，例如「本地研發總開支相對本地生產總值比率」（R&D：GDP）於2020年、2025年及2027年分別為0.99%、1.3%及2%，方便業界和市民跟進特區政府創科發展工作的進度；這做法亦有別於以往的慣常文化，往屆政府對量化指標一般會避而不談，免得被市民「追數」，而且避免一旦不達標會被上司問責，乃至最終「烏紗不保」。

除了內容之外，《創科藍圖》亦獲得多位立法會議員鼎力支持，多位議員參加上述的交流會，當中包括科創界議員邱達根及選委界議員葛珮帆、尚海龍等，反映本屆政府中的行政和立法關係正面，雙方願景一致，都希望能盡快落實《創科藍圖》各項建議。

每年評估進度 按環境微調

事實上，創新科技發展具顛覆性，不時創造出社會新常態，因此倘若行政、立法機關不配合的話，發展便事倍功半，創科便徒勞無功。

有議員正確地指出，《創科藍圖》實際上是一份香港的「科技策略規劃」（technology strategic plan）。在工程角度看，一般藍圖往往被視為「硬」計劃，制定後工程師便「按本子辦事」，依照計劃詳述執行；然而《創科藍圖》卻截然不同，它是一份活文件，特區政府每年會評估發展進度，並且因應當下社會的需求及客觀環境因素，進行適當的微調，目標是有效地落實《創科藍圖》中各項策略，善用創科優化香港社會設施。

▲ 作者認為，創新科技及工業局局長孫東（左三）熟悉業界運作，因此《創科藍圖》所建議的方向和策略，是經過深入的「強弱危機」分析而制定，非常專業。（資料圖片）