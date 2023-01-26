紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 行政人員版 2023/01/26 分享： 分享： 蘋果（Apple）藍牙追蹤器AirTag自推出以來，一直飽受安全爭議。近日有美國媒體指出，不法分子已經將魔爪伸向紐約市警察，並在紐約警察巡邏車的引擎蓋下安裝AirTag。 據《紐約每日新聞》報道，日前紐 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 今日 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% 2023/01/20 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 2023/01/20 Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 2023/01/18 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 2023/01/18 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 紐約 藍牙 AirTag