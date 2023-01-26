紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發

蘋果（Apple）藍牙追蹤器AirTag自推出以來，一直飽受安全爭議。近日有美國媒體指出，不法分子已經將魔爪伸向紐約市警察，並在紐約警察巡邏車的引擎蓋下安裝AirTag。

據《紐約每日新聞》報道，日前紐

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