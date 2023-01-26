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無人機eDrone 採集樹木生物樣本

行政人員版 2023/01/26

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要進行與動物種類相關的生物研究，科學家通常會蒐集牠們遺留在土壤及水中的毛髮等環境DNA（eDNA）數據。有瑞士科學家研製出全新專用無人機eDrone，使採集生物樣本變得更為容易快捷。

據科學期刊

...

欄名 : 科技新知

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