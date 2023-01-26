無人機eDrone 採集樹木生物樣本 行政人員版 2023/01/26 分享： 分享： 要進行與動物種類相關的生物研究，科學家通常會蒐集牠們遺留在土壤及水中的毛髮等環境DNA（eDNA）數據。有瑞士科學家研製出全新專用無人機eDrone，使採集生物樣本變得更為容易快捷。 據科學期刊 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 今日 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% 2023/01/20 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 2023/01/20 Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 2023/01/18 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 2023/01/18 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 瑞士 無人機 樹木