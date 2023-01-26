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何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋

政治版 2023/01/26

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簡約公屋是今屆政府解房屋困局的重要一招，但造價、選址等卻受質疑，主責簡約公屋的房屋局局長何永賢，在昨日大年初四特別探訪劏房戶，強調會努力打拼，盡快達成建3萬個簡約公屋的目標。

強調是使命 非一般工程

何永

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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政治 何永賢 劏房 立法會 工程 公屋 民建聯 工聯會 勞工及福利局 觀塘區

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