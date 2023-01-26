何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 政治版 2023/01/26 分享： 分享： 簡約公屋是今屆政府解房屋困局的重要一招，但造價、選址等卻受質疑，主責簡約公屋的房屋局局長何永賢，在昨日大年初四特別探訪劏房戶，強調會努力打拼，盡快達成建3萬個簡約公屋的目標。 強調是使命 非一般工程 何永 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 2023/01/21 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 2023/01/20 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 2023/01/19 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 2023/01/18 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 2023/01/17 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 政治 何永賢 劏房 立法會 工程 公屋 民建聯 工聯會 勞工及福利局 觀塘區