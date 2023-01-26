何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋

簡約公屋是今屆政府解房屋困局的重要一招，但造價、選址等卻受質疑，主責簡約公屋的房屋局局長何永賢，在昨日大年初四特別探訪劏房戶，強調會努力打拼，盡快達成建3萬個簡約公屋的目標。

強調是使命 非一般工程

何永

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