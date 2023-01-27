澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 副刊版 2023/01/27 分享： 分享： 昔日太空之旅好像是很遙遠的事，今天只要有銀両，進入太空再不是夢。當然如我們這等平民百姓是有點難度，但像澳洲葡萄酒大阿哥Penfolds般，抱着「無界．超越」的精神，又未嘗不可！ 本月中，Penfolds ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 今日 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 2023/01/13 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 2022/12/30 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 2022/12/23 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 2022/12/16 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 葡萄酒 澳洲 香檳 法國 美國 品牌 上海 中環 新加坡 甜品