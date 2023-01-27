澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒

昔日太空之旅好像是很遙遠的事，今天只要有銀両，進入太空再不是夢。當然如我們這等平民百姓是有點難度，但像澳洲葡萄酒大阿哥Penfolds般，抱着「無界．超越」的精神，又未嘗不可！

本月中，Penfolds

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