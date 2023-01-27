Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 副刊版 2023/01/27 分享： 分享： 近來K11 MUSEA頗熱鬧，繼新年活動之後，在2月更會舉行Mortlach威士忌的「THE MIDNIGHT SECRETS」沉浸式體驗，一場結合藝術和歷史的多重感官體驗之旅。屆時不單可探索 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 今日 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 2023/01/13 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 2022/12/30 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 2022/12/23 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 2022/12/16 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 威士忌 展覽 K11 MUSEA