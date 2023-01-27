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Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒

副刊版 2023/01/27

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近來K11 MUSEA頗熱鬧，繼新年活動之後，在2月更會舉行Mortlach威士忌的「THE MIDNIGHT SECRETS」沉浸式體驗，一場結合藝術和歷史的多重感官體驗之旅。屆時不單可探索

...

欄名 : Wine

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