萬豪金殿粵菜情人節盛宴 副刊版 2023/01/27 分享： 分享： 情人節將至，情侶們不一定要吃西式燭光晚餐，不妨享受中式情人節盛宴，米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿推出結合傳統與創新的粵式情人節套餐，共有8道菜式，包括大廚根據男女不同的體質，採用傳統中國藥材及食材炮製的太極 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : News 最新專欄文章 更多 香港置地文華東方酒店設東京著名薄餅吧Pop-up店 今日 香港置地文華東方酒店設東京著名薄餅吧Pop-up店 港威酒店推「鮑魚．鮮蟹」自助晚餐 今日 港威酒店推「鮑魚．鮮蟹」自助晚餐 Chopard置地太子開旗艦店 2023/01/26 Chopard置地太子開旗艦店 Nike新世代跑鞋Invincible Run 3 2023/01/18 Nike新世代跑鞋Invincible Run 3 奇華餅家 X 角落小夥伴推賀年禮品 2023/01/16 奇華餅家 X 角落小夥伴推賀年禮品 菜式 魚 甜品 海鮮 蝦 中菜 米芝蓮 午餐 情人節 晚餐