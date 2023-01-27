萬豪金殿粵菜情人節盛宴

情人節將至，情侶們不一定要吃西式燭光晚餐，不妨享受中式情人節盛宴，米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿推出結合傳統與創新的粵式情人節套餐，共有8道菜式，包括大廚根據男女不同的體質，採用傳統中國藥材及食材炮製的太極

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