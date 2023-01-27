Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis 副刊版 2023/01/27 分享： 分享： 說到瑞士高級製錶品牌Roger Dubuis，怎能不說旗下王牌Excalibur系列（亦衍生出更富運動風的Excalibur Spider系列）。大概每每有聯乘或合作，品牌欽點此系列擔當重任，以致 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 檢閱錶界 新年新兔路 2023/01/20 檢閱錶界 新年新兔路 美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩 2023/01/14 美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩 2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 2023/01/13 2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 2022/12/30 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 2022/12/23 聖誕玩味與破格Tiffany & Co.