  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis

副刊版 2023/01/27

分享：

分享：

說到瑞士高級製錶品牌Roger Dubuis，怎能不說旗下王牌Excalibur系列（亦衍生出更富運動風的Excalibur Spider系列）。大概每每有聯乘或合作，品牌欽點此系列擔當重任，以致

...

欄名 : Watch

最新專欄文章 更多

檢閱錶界 新年新兔路
2023/01/20
檢閱錶界 新年新兔路
美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩
2023/01/14
美國CPI 再回落 加息步伐 望續放緩
2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮
2023/01/13
2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮
以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin
2022/12/30
以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin
聖誕玩味與破格Tiffany & Co.
2022/12/23
聖誕玩味與破格Tiffany & Co.

上一篇文章

萬豪金殿粵菜情人節盛宴

下一篇文章

男神收割器Dior Men
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？