要靚，首先不是要去做醫美，而是要夠瞓和早瞓。

專門研究睡覺的學術期刊《Sleep》，在二○一三年發表了一項研究：瑞典一班臨床神經科學學者，招募了兩組實驗自願者，一組是正常睡眠，由晚上十一時睡到翌晨七時，總共八小時，清醒七小時後，在下午兩點半讓研究人員替他們拍攝樣貌。另外一組則要經歷睡眠被剝奪的狀況，凌晨兩點才睡，早上七時起床，之後要捱足三十一小時清醒，直至隔一天的下午二時半，研究人員才替他們進行攝像。

所有這些相片，都交給另外一群不知情的參與者評估。結果發現，那些夜瞓和不夠瞓的樣貌，被評價為：看起來不吸引、不健康、面容苦澀憂傷、眼簾和嘴角下垂、眼有水腫、黑眼圈、細紋和皺紋明顯、面色暗啞。換句話說，即使只是兩晚夜瞓和瞓得少，樣貌已可立即變醜、皮膚顯老態，那何況是長期夜睡和缺睡？

期刊《Clinical and Experimental Dermatology》，於二○一五年刊登了一個研究長期睡眠質量不達標的女性報告，結果發現長期好眠女性皮膚老化程度明顯較低，長期少眠女性的「經皮水份散失」（Transepidermal Water Loss,TEWL）程度則非常高，顯示皮膚屏障功能較差。研究員亦給好眠或少眠兩組女性照射紫外綫，二十四小時後，長期好眠組消退皮膚紅斑（Erythema）的自癒能力比長期少眠組快很多。

由此看來，睡眠狀態明確地影響了臉部外貌。要皮膚變醜怪，慢慢變醜又得，立即變醜亦得，夜睡便可。「容光煥發」不是靠醫美打造出來，打斑或打針，只能修葺外在，漫漫長路，始終都要靠內在狀態維持得好。早在十年前，心理學家便以推廣Good Sleep Hygiene（良好睡眠衞生）習慣，這包括睡前不作太刺激、太易令情緒波動或需要專注力十分強的活動。然而，臨瞓前又或已關燈，仍不停滑手機，卻是現代人不良睡眠衞生的壞習慣。