從新政協名單 看中央對港新期待

上周三（18日）凌晨1點正，新華社播出了「第十四屆全國政協委員名單」，港區全國政協委員200餘人，與上屆相近，其中在「特邀香港人士」界別的有124人，近一半「換血」。

人事有代謝，全國政協委員的新老交替，也是國家機構人事更替的一部分；變動的是人，不變的是職責和使命。此處變動，既有「老委員」留任，亦有「新面孔」晉級，與往屆一樣，保持了連續性和新活力；「廣泛的代表性」、「較強的專業能力和參政議政能力」，官方的這些評價，基本上與往屆的「評語」相同。

然而，這一屆港區全國政協委員的任命名單備受矚目，不僅新老交替的委員非常關注、特區政府和愛國社團特別關注，香港社會也格外關注，因為這是「修例」風波後、香港「從由亂到治走向由治及興新階段」的首次換屆。透過這份名單，可以看出中央鮮明的選人用人導向，也可以看出中央最關注甚麼，以及對香港未來的新期待。

「修例」風波是大考 表現突出受青睞

人民政協有政治協商、參政議政、民主監督3大職能；同時，具有聯繫廣泛的優勢。以中國式現代化實現中華民族偉大復興，前路難免遭遇坎坷，政協委員要發揮「聯繫廣泛」的優勢，最重要的是必須與中央同心同向、披肝瀝膽，堅決講好中國故事，傳播中國好聲音；特別是在關鍵時刻，堅定維護國家利益和香港整體利益，立場鮮明、態度堅決，敢於發聲，有所作為。從這個角度看，政協委員須有「身份意識」，在大是大非面前，不能模稜兩可，不能含糊其詞，不能顧左右而言他。

這些年來，中央愈來愈多地強調「在實踐中識人選人用人」，政協委員雖然不是官員，但「特邀標準」也愈來愈嚴格。就港區各級政協委員的標準而言，「修例」風波是一面鏡子，在那場風波中表現如何，為確定新一屆「邀請名單」提供了依據。在「修例」風波中表現突出，必受青睞；表現不佳，肯定冷落。

香港福建社團聯會榮譽主席吳良好，在維護國家安全和香港安寧的鬥爭中，率先垂範、義無反顧，令人印象深刻；在這場曠日持久的動盪中，街頭戰和輿論戰同時進行，有港區全國政協委員，從一開始就主動參與這場輿論戰，一年半時間撰寫了230多篇政論文章，在香港主流媒體刊登，與「反中亂港」勢力進行堅決鬥爭；信德集團主席何超瓊曾出席聯合國人權會議，批評暴力示威破壞和平生活，她的名字首次出現在港區全國政協委員名單中；律師會前會長何君堯，在「修例」風波中更是慘遭暴徒當街刺殺，父母墓碑也被人塗鴉，但他不改立場，無所畏懼，這次也跨進了全國政協委員的行列。

以上事實說明，中央特別希望港區全國政協委員，未來仍要不懼驚濤駭浪，站穩立場，勇於擔當、敢於擔責。

分析新一屆港區全國政協委員名單可以看出，這次入圍的人士，都必須符合一個基本的條件：德才兼備。

所謂「德」，既有「公德」，也有「私德」。「公德」包括：愛國愛港，守護家園；反對暴力，呵護法治；熱心公益，奉獻社會；「私德」包括：善於自律，無不良嗜好，公眾形象良好。

所謂「才」，既有專業精神、專業能力，還要有社會影響力、公眾感召力，能夠團結人們共同為「國安家好」出力，為促進形成一國兩制統一戰綫作出貢獻。

仔細揣摩這份名單，可以看出有不少做了數屆全國政協委員的各路代表人士成功連任，例如在政協平台常有出色表現的蔡冠深、周春齡、朱銘泉、施維雄、孫少文、李胥、江達可、佘德聰、黃若虹、曾智明、朱鼎健、朱新勝、施清流、周厚立等，都早早進入了「祝福」的行列；由港區全國人大代表轉任港區全國政協委員的廖長江、王庭聰、顏寶齡等，也符合這「德才兼備」的標準，換個「跑道」，繼續為國效力。世衞組織前總幹事陳馮富珍、信置主席黃志祥、遠東發展主席邱達昌等，雖然超齡，但仍然得以留任，說明他們是符合「德才兼備」的標準，也能夠繼續為國效力。

也有一些在本港愛國社團中名聲響噹噹的代表人士，因為超齡或超屆別的因素，有些主動讓賢、有些希望轉至其他戰綫，例如上一屆全國政協常委周安達源、福建社團聯會主席吳換炎、副主席劉與量、香港基層醫療健康發展督導委員會召集人李國棟、深圳社團永遠會長梁滿林等，非常可惜，中央涉港部門也十分不捨，相信會推薦他們在其他領域繼續發揮作用。

港區全國政協委員代表香港特區參與國家事務，因此這份名單的出爐，完全是由中央主導的；中央也期望透過這份名單，向香港社會傳遞明確的信息：政協委員、特別是全國政協委員的位子，有德者居之、有才者居之。

各地產商佔1席 為解住屋難鋪墊

這份名單還有一個看點：各大地產商均佔一席，長和系主席李澤鉅、恆地聯席主席李家傑、麗新主席林建岳，已任多屆，仍可連任；與筆者在全國政協52組一起履職的新鴻基地產主席郭炳聯卸任，其姪兒新鴻基地產執行董事郭基煇獲任；此外，新世界行政總裁鄭志剛、會德豐主席吳宗權等也獲邀請。

香港現在處於由治及興的關鍵時期，商業巨子是「興」的重要力量，表明中央非常重視商業巨子的作用。回顧2019年「修例」風波形勢最嚴峻的時候，中央召集香港有關人士在深圳開會，共商穩定香港局勢的良策，之後各大地產商紛紛表示捐地建屋，助力化解「住屋難」，得到中央肯定和市民好評。

「住屋難」是香港最大的民生難題，也成為引發社會矛盾的根源之一，中央一直重視、並反覆督促香港特區政府化解「住屋難」。李家超就任特首後，在這方面有真動作、硬措施，但香港的土地很大一部分掌握在地產商手中，政府的策略需要地產商積極配合才行；各大地產商在政協各佔一席，這也是為推動香港解決「住屋難」作鋪墊。

更應看到，包括各大地產商在內的商業巨子，構成了香港經濟的基本盤。香港要融入國家發展大局、主動參與粵港灣大灣區建設和「一帶一路」建設，要建設「八大中心」，大企業、大財團的作用舉足輕重。

除香港本地商業巨子繼續發揮作用外，中央也希望在港中資龍頭企業能長袖善舞，例如華潤董事長王祥明、中旅董事長陳寅、中銀總裁孫煜、紫荊文化集團總經理文宏武、大文傳媒集團董事長李大宏等進入全國政協委員隊伍，就是明證。

融入國家灣區建設 看重商業巨子

給商業巨子一席之地，表明中央看重資本的力量，尊重市場規律，支持香港保持良好的營商環境，希望他們繼續為國為港出力。

這次香港由誰擔任全國政協副主席，也引起了一番議論。中央所需人選，對政治忠誠度和參政能力要求很高，特別是全國政協副主席屬於國家領導人，必須熟悉國情港情，還要熟悉國際環境，可以拓展中國的國際聯繫，強化國家在各領域的外交空間。只有具備這些素質，才能擔當此任。

這份名單還有一個亮眼之處：法律界、金融界、宗教界等專業界人士增多，包括專業及資深行政人員協會創會會長容永祺、金利豐金融集團總裁李月華、佛教聯合會會長釋寬運等連任；羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基等新人入門。有一些長期在本港基層地區耕耘的代表人士，也受到中央重視，例如義工聯盟的譚錦球、九龍社團的王惠貞、深圳社團的鄧清河、浙江社團的詹洪良、港島社團的蘇長榮、新界社團的梁志祥、慈善機構代表董吳玲玲等。

還有一點也引發關注，過往大律師公會很少有人擔任政協委員，這次有數位前會長獲邀，說明中央重視依法治港。以往基本法在香港落實得不到位，中央的全面管治權常常被懸空，主要原因是基本法與香港本地法律的銜接不到位；國安法實施後，情況有所好轉，未來如何做好法律銜接，仍是一個重要課題。

總體來看，新一屆港區全國政協委員名單，反映出中央對香港實現「由治及興」的要求，甚麼人在重要時刻表現優異、興港需要甚麼樣的人、甚麼人能夠擔當重任，中央就邀請甚麼人。全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍在談及「愛國者治港」時，曾提出「五個善於」和「五有」標準，綜觀分析，新一屆港區委員基本上體現了這一標準。中央看人、選人、用人的嚴格要求和貼地做法，為香港發展提供了最大支持，值得點讚！

▲ 以中國式現代化實現中華民族偉大復興 ，前路難免遭遇坎坷，政協委員要發揮「聯繫廣泛」的優勢，堅決講好中國故事，傳播中國好聲音。（新華社資料圖片）