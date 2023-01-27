美國大規模槍殺案 會否殺到香港？

農曆新年本是吉祥和諧的日子，但美國的華人圈子中卻出現了兩宗恐怖的大規模槍殺案，在加州洛杉磯附近亞裔中產聚居的蒙特雷帕克市（Monterey Park）11死9傷，離三藩市約20多公里的海邊小鎮半月灣（Half Moon Bay）7死1傷。此等槍殺案固然是美國社會揮之不去的痼疾，香港可從中得到甚麼啟示，能否避免跌入相同的死亡陷阱？要知道，有了2019年香港黑暴的演示，假如當時的暴徒有槍在手，誰敢說不會有無辜的路人甲成為槍下亡魂？

蒙特雷帕克市的槍殺案比較戲劇化，槍手的行兇動機未完全清楚，傳說是有人搞party沒有邀請他，所以他先到「舞星」舞廳（Star Ballroom Dance Studio）殺人，接着又帶槍到鄰市阿罕布拉（Alhambra）「來來」舞廳（Lai Lai Ballroom and Studio）找人，但槍支被搶走。電視說他是中國移民，此說可疑，他的名字是Huu Can Tran，分明是一越南名字，更可能是越南移民到美國的華裔人士。

我有一中學同學，是擁有3,000支槍的槍械專家，曾在越戰中當過美軍的狙擊手，是真正的槍械專家，他一看到槍手持槍的影像後，立時認出那是一把Cobray MII的半自動衝鋒槍，並猜測這位姓氏被譯作陳的槍手，很可能打過越戰，因為這型號的槍很難使用，必須經過高度訓練才駕馭得了；我上網一查，果然發現這不是好槍，它一個子彈匣有32發子彈，但發射速度極快，兩秒鐘內所有子彈便會射光，若沒有加上槍托（電視中見到沒有槍托），槍管震動，很難射得準。

此型號的槍在加州是違法的，但從此槍我們可以推斷出，槍手根本不打算只射殺得罪他的人，而是準備了一支方便胡亂掃射的槍，目標是整個參加新年舞會的人群！這是甚麼心態？

半月灣的大規模槍殺案簡單一些，槍手似乎不滿僱主給他的待遇，用手槍射殺了7人。我每次到三藩市，多會到訪半月灣，那裏不但有陽光海灘，且有一間周打蜆湯全美聞名的海鮮餐廳，餐廳在海邊，很有《秋天的童話》周潤發飾演船頭尺所開餐館的感覺。死了這麼多人，徒自使這風景區蒙上陰影。

3年日均兩宗 極少華裔槍手

香港的傳媒只選這兩宗大規模槍殺案報道，其實有點誤導。美國的大規模槍殺案是家常便飯，在2020至2022年這3年內，這種槍殺案共有1,947次，平均每天兩次！本文執筆之時，1月未完結，也已有40宗，槍手極少是華裔。

美國的大規模槍殺案如此氾濫，是何緣故？2018年10月科學學術刊物《PLOS ONE》有論文發表，用了些定量方法研究這問題，其主要結論有幾點。第一，社交媒體與這些槍殺案有相關關係，這不奇怪，互聯網社交媒體中不同人等的言論涇渭分明，仇恨言論充斥，有些人被鼓動起來鋌而走險十分可能；第二，很多槍手在學校或工作地方受過欺凌，胡亂殺人是為了報仇洩憤，禍及無辜對他們不是問題；第三，犯案者絕大部分並無患上精神病，其實精神病患者更可能是受害者，不是殺人者；第四，槍手常受「相對剝奪」（relative deprivation）所困擾，即他們的成就與其自我評價及預期頗有差別，常有龍游淺水遭蝦戲之歎；第五，槍手幾乎清一色是男性；第六，不少槍手陶醉於辦下大案後所得到的公眾注目，名留千古還是遺臭萬年並無太大分別。

上述總結當然是漏掉一項很重要的因素，便是美國人可以合法擁有槍支。不少美國人及政客視此為極其重要的自由，當然也有人認為，這種自由是一種國民自殺，但美國總是立不了法禁止擁有槍支，在可見的將來情況也不會改變。

社會怨氣增 合法擁槍變國民自殺

社會中有怨氣的人總會不少，近30年來，美國中產及普通勞工實質工資基本上原地踏步，但少數人收入卻猛增，這顯然等於在社會中製造定時炸彈；在此背景下，槍械卻唾手可得，連小孩子在校不滿老師或同學，也可持槍回校掃射，這怎生了得？大部分槍手並非從非法途徑取得武器，從1966至2019年所發生的大規模槍擊案中，77%的槍都是有牌合法取得的；據朋友所述，美軍在阿富汗等地撤退後，很多留在當地的軍火，都已經非法途徑流到美國的犯罪分子手上（香港可要注意點了），將來會否因增加了這些非法武器而更多兇殺案，使人擔憂。

反對槍械管制的人有一理據，自己有槍才能在槍手出現時拔槍自衞。據朋友所說，他和他有槍的朋友外出時，都會帶槍在身隨時自衞，這個說法有一定的道理；但實際上，大規模槍殺案很少因有自衞者而被制止。槍乃兇器，還是留給警方安全一些。

我看不到美國短期內有可能回收所有槍支，她的問題是無解的；香港情況好很多，但特區政府必須要全力禁絕私人擁有槍械，以防變成美國。

▲ 美國人可以合法擁有槍支，是當地槍擊案頻生的重要因素。圖為蒙特雷帕克市爆發槍殺案後，居民舉行燭光集會。（法新社資料圖片）