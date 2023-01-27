借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 行政人員版 2023/01/27 分享： 分享： 今年賀歲港產片《毒舌大狀》一枝獨秀，子華神玩轉法庭，伸張正義，強調法律面前人人平等。可惜在香港演藝行業，從來沒有人人平等這回事；讀者們可曾在網上購票平台購得心儀的演唱會門票？答案顯而易見，很多粉絲決定 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 2023/01/20 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 2023/01/13 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 2023/01/06 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 2022/12/30 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 2022/12/23 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 新加坡 演唱會 元宇宙 門票