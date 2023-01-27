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借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等

行政人員版 2023/01/27

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今年賀歲港產片《毒舌大狀》一枝獨秀，子華神玩轉法庭，伸張正義，強調法律面前人人平等。可惜在香港演藝行業，從來沒有人人平等這回事；讀者們可曾在網上購票平台購得心儀的演唱會門票？答案顯而易見，很多粉絲決定

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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