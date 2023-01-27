蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 行政人員版 2023/01/27 分享： 分享： 蘋果（Apple）日前推出iOS 16.3與iPadOS 16.3系統更新時，也沒有遺忘舊有客戶。蘋果同時也為在市場上發售已有10年的iPhone 5s，推出iOS 12.5.7最新安全性更新，修正保 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 300款Sony產品 下月平均加價14% 今日 300款Sony產品 下月平均加價14% 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 2023/01/26 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 2023/01/26 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% 2023/01/20 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 2023/01/20 Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 Apple iPhone iOS 系統更新