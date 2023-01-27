300款Sony產品 下月平均加價14%

鑑於日本通脹飈升及日圓貶值等，Sony去年曾宣布，調高旗下產品的售價。近日Sony指，將再次調高近300款電子產品在日本市場的價錢。

Sony表示，2月1日起將會調整部分產品售價，平均加價14%。而是次

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