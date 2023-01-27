300款Sony產品 下月平均加價14% 行政人員版 2023/01/27 分享： 分享： 鑑於日本通脹飈升及日圓貶值等，Sony去年曾宣布，調高旗下產品的售價。近日Sony指，將再次調高近300款電子產品在日本市場的價錢。 Sony表示，2月1日起將會調整部分產品售價，平均加價14%。而是次 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 今日 蘋果安全更新 修正多款舊機漏洞 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 2023/01/26 無人機eDrone 採集樹木生物樣本 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 2023/01/26 紐約警車被放AirTag 反跟蹤功能揭發 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% 2023/01/20 馬斯克入主後 Twitter廣告收入跌40% Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 2023/01/20 Model X自駕宣傳片 Tesla工程師供稱造假 通脹 日本 日圓 Sony 科技硬件