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陳茂波：港次季經濟復甦 料動力更強

2023定較去年好 國際投資者紛來港考察

政治版 2023/01/27

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抗疫3年，香港經濟重創，本港邁上復常之際，財政司司長陳茂波接受本報專訪時表示，有信心香港經濟「2023年，一定比2022年好！」而且，復甦的力度，比兩個月前港府的內部評估更加樂觀。「今年經濟勢頭較想像

...

報道系列 : 35周年報慶專訪

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