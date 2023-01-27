陳茂波：港次季經濟復甦 料動力更強 2023定較去年好 國際投資者紛來港考察 政治版 2023/01/27 分享： 分享： 抗疫3年，香港經濟重創，本港邁上復常之際，財政司司長陳茂波接受本報專訪時表示，有信心香港經濟「2023年，一定比2022年好！」而且，復甦的力度，比兩個月前港府的內部評估更加樂觀。「今年經濟勢頭較想像 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 報道系列 : 35周年報慶專訪 相關文章 搶企業反應踴躍 「逐單逐單」洽談 今日 搶企業反應踴躍 「逐單逐單」洽談 港拓虛擬資產市場 境外公司盼港落戶 今日 港拓虛擬資產市場 境外公司盼港落戶 財司：消費券開支大 再派未定案 今日 財司：消費券開支大 再派未定案 你可能感興趣 搶企業反應踴躍 「逐單逐單」洽談 今日 01:00 搶企業反應踴躍 「逐單逐單」洽談 港拓虛擬資產市場 境外公司盼港落戶 今日 01:00 港拓虛擬資產市場 境外公司盼港落戶 財司：消費券開支大 再派未定案 今日 01:00 財司：消費券開支大 再派未定案 疫情 港股 GDP 陳茂波 劉鶴 特殊目的收購公司（SPAC） IPO 人民幣 財政司 股票