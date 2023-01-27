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「共創明teen」 友師親體驗提意見

政治版 2023/01/27

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政府去年推出「共創明teen」計劃，為有需要的初中學生提供友師計劃，協助紓緩跨代貧窮問題。

不過，未到政府檢討計劃，立法會多位有份參與的「友師」，已率先以親身體驗並提出意見。

難約學員 質疑沒考慮地區

多在

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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