「共創明teen」 友師親體驗提意見 政治版 2023/01/27 分享： 分享： 政府去年推出「共創明teen」計劃，為有需要的初中學生提供友師計劃，協助紓緩跨代貧窮問題。 不過，未到政府檢討計劃，立法會多位有份參與的「友師」，已率先以親身體驗並提出意見。 難約學員 質疑沒考慮地區 多在 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 2023/01/26 何永賢探劏房戶 推銷簡約公屋 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 2023/01/21 內地博客批立會紀錄不具名 影響透明度 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 2023/01/20 議員暑假風波 曾鈺成：行會每周放5天假？ 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 2023/01/19 快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 2023/01/18 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 政治 立法會 民建聯 博物館 工聯會 土瓜灣 金鐘 九龍東 鄧家彪 葵涌邨