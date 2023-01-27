今年農曆新年加上星期六、日有5天假期，集團大部分公司都放多兩日假，初九才啟市。有子公司更乘着新春假期去公司旅行，放整整兩個星期假，2月初才復工。我自己本來也打算初九才復工，但由於應承了接受傳媒訪問，加上要交這篇稿，周四已經開始工作。

傳媒訪問的其中一個部分是關於開工利市。我個人不太重視儀式感，加上比較懶惰，不想作太多決定，所以自創業第一年開始，無論經濟好壞，開工利市都是$1,000，不過員工數目從4個人增加到現在接近170人，開工利市的開支還是翻了好幾十番。

我相信我們的開工利市金額在可見將來也不會改變。隨着我們的員工數量增加，每年換新銀紙派利市的現金數目有增無減，我覺得這會增加保安風險。但新年派現金利市這個傳統習俗很難改變，電子利市的節慶感始終不及現金利市。當然，我們也不會減利市金額，感覺始終不太良好。

開工利市相對於營運開支佔比非常低，而且我們有固定的分紅制度，連公司旅行在內，4成利潤歸同事，並且沒有上限。當公司盈利高的時候，分紅自然水漲船高；利潤低的時候，分紅的金額也會自動調節，所以我認為不用因應市道好壞而調節開工利市這麼大費周章。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》