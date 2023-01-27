麥當勞全球活動港亞洲首發 IG送10萬美食換領券

早前麥當勞喺英國首次推出「Raise Your Arches」全球品牌活動，黛安知道，佢哋將會喺全球35個國家或城市陸續進行推廣，香港麥當勞更成為亞洲第一個市場打響頭炮。

公關姊妹話，香港麥當勞即日起推出兔年首個品牌活動「去麥記lor？」，聯同胡楓、羅蘭、鄭裕玲、MC張天賦等人同大家分享美食，並透過官方Instagram帳號，一連10日免費送出合共10萬張經典美食電子換領券！大家由即日起至2月4日，只需完成3個簡單步驟，包括追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk），然後到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」，並標籤兩位朋友，即可參加活動。每日首10,000位合資格參加者嘅Instagram帳號，將有機會獲得美食電子換領券。

另外，麥當勞即日起會為旗下所有餐廳新增華納歌手歌曲，包括7位本地歌手及樂隊，如MC張天賦、Dear Jane、陳蕾、張蔓姿等，以及國際樂壇巨星如Ed Sheeran、Coldplay等，與大家一起麥麥享受音樂帶來嘅正能量！即日起至2月8日，大家更可於銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及旺角等區，捕捉sharp醒「去麥記lor？」宣傳車，喺街頭一齊聽音樂。

本文轉載自《晴報》