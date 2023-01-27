  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 04:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞全球活動港亞洲首發 IG送10萬美食換領券

行政人員版 04:00 2023/01/27

分享：

分享：

早前麥當勞喺英國首次推出「Raise Your Arches」全球品牌活動，黛安知道，佢哋將會喺全球35個國家或城市陸續進行推廣，香港麥當勞更成為亞洲第一個市場打響頭炮。

公關姊妹話，香港麥當勞即日起推出兔年首個品牌活動「去麥記lor？」，聯同胡楓、羅蘭、鄭裕玲、MC張天賦等人同大家分享美食，並透過官方Instagram帳號，一連10日免費送出合共10萬張經典美食電子換領券！大家由即日起至2月4日，只需完成3個簡單步驟，包括追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk），然後到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」，並標籤兩位朋友，即可參加活動。每日首10,000位合資格參加者嘅Instagram帳號，將有機會獲得美食電子換領券。

另外，麥當勞即日起會為旗下所有餐廳新增華納歌手歌曲，包括7位本地歌手及樂隊，如MC張天賦、Dear Jane、陳蕾、張蔓姿等，以及國際樂壇巨星如Ed Sheeran、Coldplay等，與大家一起麥麥享受音樂帶來嘅正能量！即日起至2月8日，大家更可於銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及旺角等區，捕捉sharp醒「去麥記lor？」宣傳車，喺街頭一齊聽音樂。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 一田購物狂賞慶新春 優惠低至3折
今日
一田購物狂賞慶新春 優惠低至3折
八卦名利場 - Sanrio家族可愛精品 登陸7仔預購
今日
Sanrio家族可愛精品 登陸7仔預購
八卦名利場 - 美心「財神」贈醫護黃金蛋卷 感謝守護市民健康
2023/01/26
美心「財神」贈醫護黃金蛋卷 感謝守護市民健康
八卦名利場 - 香港仔漁民文化博物館 記載漁港變遷 玩味又懷舊
2023/01/26
香港仔漁民文化博物館 記載漁港變遷 玩味又懷舊
八卦名利場 - 插畫家小栗英訓世界巡迴展首站 香港展出逾30畫作手稿
2023/01/20
插畫家小栗英訓世界巡迴展首站 香港展出逾30畫作手稿

上一篇文章

Sanrio家族可愛精品 登陸7仔預購

下一篇文章

開工利市 十年不變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？