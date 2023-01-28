旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日

現時人人報復式旅遊，每次都要購買SIM卡費時失事，不如考慮買一張可重用的外遊SIM卡。只需增值即可使用，更可隨時加購數據，無需更換，覆蓋多個國家，一SIM在手世界通行，方便經常出外旅遊人士，以下有多張

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