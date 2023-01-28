旅行3款外遊SIM卡推介 全新優惠平均$6.25/日 副刊版 2023/01/28 分享： 分享： 現時人人報復式旅遊，每次都要購買SIM卡費時失事，不如考慮買一張可重用的外遊SIM卡。只需增值即可使用，更可隨時加購數據，無需更換，覆蓋多個國家，一SIM在手世界通行，方便經常出外旅遊人士，以下有多張 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 2023/01/21 麗豪酒店╳港鐵特色主題住宿 可愛鐵仔房間+列車造型床仔 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 2023/01/17 澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 2023/01/16 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 2023/01/14 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 2023/01/11 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 4G 豐澤 智能手機 旅遊資訊 信用卡