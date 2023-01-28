敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 副刊版 2023/01/28 分享： 分享： 糅合傳統與創新的港式茶餐廳敏華冰廳，最近進駐尖沙咀地標K11 Art Mall購物藝術館地庫，裝潢承襲品牌一貫的舊式香港冰室風格，例如正門特別選用中式復古建築風格的古青磚，配合大量木元素，營造出舒適氛 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 2023/01/21 灣仔全新歐洲食品專門店Les Halles 4大專區逾百款地道芝士西式肉類 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 2023/01/16 帝京酒店推團年套餐 意頭十足 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 2023/01/14 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 2023/01/12 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 2023/01/10 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 香港 設計 餐廳 美食 菜式 尖沙咀 黑松露 藝術館