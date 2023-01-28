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敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單

副刊版 2023/01/28

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糅合傳統與創新的港式茶餐廳敏華冰廳，最近進駐尖沙咀地標K11 Art Mall購物藝術館地庫，裝潢承襲品牌一貫的舊式香港冰室風格，例如正門特別選用中式復古建築風格的古青磚，配合大量木元素，營造出舒適氛

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欄名 : 新鮮熱辣

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