敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單

糅合傳統與創新的港式茶餐廳敏華冰廳，最近進駐尖沙咀地標K11 Art Mall購物藝術館地庫，裝潢承襲品牌一貫的舊式香港冰室風格，例如正門特別選用中式復古建築風格的古青磚，配合大量木元素，營造出舒適氛

...