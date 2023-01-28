農曆年二手成交近12年最旺 料兔年新盤貨如輪轉 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 經歷虎年的靜市後，市場均期待兔年樓市「兔」氣揚眉，百業興旺。而剛過去農曆年長假期亦有個好開始，二手成交量開紅盤，為近12年來最旺的新春假期。 今年為本港正式通關後首個農曆年，不少港人都「餓」旅行近3年， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 通關後成交趨活躍 樓市重現生氣 2023/01/14 通關後成交趨活躍 樓市重現生氣 內地客重臨 本港樓市盼復常 2023/01/07 內地客重臨 本港樓市盼復常 多個利好消息刺激 料明年樓市轉勢信心復常 2022/12/31 多個利好消息刺激 料明年樓市轉勢信心復常 2022年樓市低迷 料利淡因素纏繞至明年 2022/12/24 2022年樓市低迷 料利淡因素纏繞至明年 《豪宅年鑑》20周年紀念版 集齊印花換購 2022/12/17 《豪宅年鑑》20周年紀念版 集齊印花換購 二手市場 一手市場 St. George's Mansions 利奧坊‧壹隅 中原地產 豪宅