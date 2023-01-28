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農曆年二手成交近12年最旺 料兔年新盤貨如輪轉

置業家居 2023/01/28

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經歷虎年的靜市後，市場均期待兔年樓市「兔」氣揚眉，百業興旺。而剛過去農曆年長假期亦有個好開始，二手成交量開紅盤，為近12年來最旺的新春假期。

今年為本港正式通關後首個農曆年，不少港人都「餓」旅行近3年，

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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