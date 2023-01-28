樓市復甦需時 一手貨尾量足 料貼市價出擊

【新盤拆局】踏入兔年，受惠於中港兩地通關，無論樓市及股市氣氛均好轉，物業成交量明顯彈升，更連錄多宗大額成交，亦為新春後發展商推盤注入強心針，多個大型項目已準備就緒，搶閘登場，但由於現時仍屬樓市復甦初期

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