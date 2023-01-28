樓市復甦需時 一手貨尾量足 料貼市價出擊 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 【新盤拆局】踏入兔年，受惠於中港兩地通關，無論樓市及股市氣氛均好轉，物業成交量明顯彈升，更連錄多宗大額成交，亦為新春後發展商推盤注入強心針，多個大型項目已準備就緒，搶閘登場，但由於現時仍屬樓市復甦初期 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 今日 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 今日 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備 今日 黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備 東九龍KOKO HILLS 3A及3B期 鄰近港鐵站自設雙會所 今日 東九龍KOKO HILLS 3A及3B期 鄰近港鐵站自設雙會所 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 今日 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 你可能感興趣 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 今日 01:00 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 今日 01:00 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備 今日 01:00 黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備 最新專欄文章 更多 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 今日 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 元朗雨後單幢式設計 鄰近朗屏站 今日 元朗雨後單幢式設計 鄰近朗屏站 馬頭角明雋酒店式精品豪宅 樓花期僅8個月 今日 馬頭角明雋酒店式精品豪宅 樓花期僅8個月 何文田瑜一罕有向南海景戶 勢吸換樓客 今日 何文田瑜一罕有向南海景戶 勢吸換樓客 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 今日 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 中原地產 豪宅 一手市場