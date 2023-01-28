啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售

踏入新一年，多個新盤醞釀登場，其中啟德PARK PENINSULA繼續成為市場焦點，當中由嘉華、會德豐地產及中國海外合作的啟德海灣，可望成為同區新春頭炮。

項目共分2期發展，合共提供2,138伙，為

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