黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備

去年港島區甚少全新盤推出，今年情況卻不一樣，尤其是農曆新年後，可望乘近期的旺市出擊。當中屬港島區少有鐵路站上蓋樓盤的港島南岸，其第4期將於上半年內開售。

港島南岸第4期由嘉里、信置及太古地產合作發展，早

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