東九龍KOKO HILLS 3A及3B期 鄰近港鐵站自設雙會所 置業家居 2023/01/28 分享： 分享： 由會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3A及3B期，合共提供836伙，當中3A期提供392伙，經已獲批售樓紙，可望成為該公司農曆新年後頭炮新盤，主打1房及2房戶型，該期數將於2024年6月底落 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 今日 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 樓市復甦需時 一手貨尾量足 料貼市價出擊 今日 樓市復甦需時 一手貨尾量足 料貼市價出擊 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 今日 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備 今日 黃竹坑港島南岸4期合共800伙 1房至3房俱備 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 今日 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 你可能感興趣 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 今日 01:00 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 樓市復甦需時 一手貨尾量足 料貼市價出擊 今日 01:00 樓市復甦需時 一手貨尾量足 料貼市價出擊 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 今日 01:00 啟德啟德海灣1打造海濱都會 新春後推售 最新專欄文章 更多 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 今日 樓市升溫 逾7,100伙金兔盤部署搶閘推出 元朗雨後單幢式設計 鄰近朗屏站 今日 元朗雨後單幢式設計 鄰近朗屏站 馬頭角明雋酒店式精品豪宅 樓花期僅8個月 今日 馬頭角明雋酒店式精品豪宅 樓花期僅8個月 何文田瑜一罕有向南海景戶 勢吸換樓客 今日 何文田瑜一罕有向南海景戶 勢吸換樓客 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 今日 屯門NOVO LAND 第2A期及2B期 主打1、2房 備大型商場 一手市場 KOKO HILLS