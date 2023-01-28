東九龍KOKO HILLS 3A及3B期 鄰近港鐵站自設雙會所

由會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3A及3B期，合共提供836伙，當中3A期提供392伙，經已獲批售樓紙，可望成為該公司農曆新年後頭炮新盤，主打1房及2房戶型，該期數將於2024年6月底落

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